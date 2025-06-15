Иран заявил о десятках уничтоженных израильских БПЛА

Согласно заявлению вооруженных сил Ирана, за последние двое суток на границах страны было ликвидировано не менее 44 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Израилю.

Об этом заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи.