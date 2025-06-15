"Бдительность пограничников": Иран заявил о десятках уничтоженных израильских БПЛА
Согласно заявлению вооруженных сил Ирана, за последние двое суток на границах страны было ликвидировано не менее 44 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Израилю.
Об этом заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи.
"За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.