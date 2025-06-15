"Бдительность пограничников": Иран заявил о десятках уничтоженных израильских БПЛА

Московский Комсомолец

Согласно заявлению вооруженных сил Ирана, за последние двое суток на границах страны было ликвидировано не менее 44 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Израилю.

Иран заявил о десятках уничтоженных израильских БПЛА
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Об этом заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи.

"За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.