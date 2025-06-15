Израильский военный на арабском обратился к населению Ирана

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвал иранцев покинуть районы, расположенные вблизи промышленных площадок, производящих оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист».

По данным канала, уведомление впервые было сделано на арабском языке.

«Любой, кто находится вблизи объектов по производству оружия, должен немедленно покинуть эти районы и не возвращаться до дальнейшего уведомления. Нахождение вблизи этих объектов ставит под угрозу вашу жизнь», — отметили в ЦАХАЛ.

Кроме того, Армия обороны Израиля анонсировала масштабный удар по ядерным объектам Ирана. Представитель ЦАХАЛ порекомендовал жителям прилегающих территорий экстренно эвакуироваться.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские самолеты нанесут удары «по каждому объекту и каждой цели» Ирана.

Глава правительства заметил, что израильские военные нанесли удары по группе ведущих иранских-ядерщиков, тем самым задержали ядерную программу Ирана на несколько лет.

По его словам, иранские баллистические ракеты представляют значительную угрозу для Израиля. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, чтобы лишить иранцев возможности производить такое оружие.