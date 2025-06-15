Новое правительство Южной Кореи не будет поставлять военную помощь Украине

Пришедшее к власти после победы президента от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна новое правительство Южной Кореи пока не готовит поставки военной помощи Украине. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Директор Управления национальной безопасности Ви Сон Рак заявил, что Сеул продолжит оказывать Украине те меры поддержки, которые уже начал предоставлять и которые были обещаны, но «никаких новых мер по поддержке пока не планируется».

При этом он отметил, что президент Ли готовится к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7. На вопрос о том, готовится ли южнокорейский лидер к телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, Ви ответил, что решение по этому вопросу будет принято с учетом международной обстановки, двусторонних отношений и графиков двух лидеров.

До этого востоковед Андрей Ланьков заявил, что новый президент Южной Кореи захочет наладить отношения с РФ. Он напомнил слова Ли Чжэ Мёна о том, что Сеул не должен вмешиваться в российско-украинский или китайско-тайваньский конфликты.