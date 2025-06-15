Иран ударил по Тель-Авиву ракетами, оснащенными осколочно-фугасными боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом пишет в Telegram-канале агентство Fars со ссылкой на источник.

По данным агентства, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запустил по Израилю твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем».

Эта ракета была названа в честь погибшего при ударе американцев командующего силами «Кудс» Касем Сулеймани. Ее особенностью является то, что она может проходить над районами, находящимися под защитой мощного ПВО, на очень высокой скорости.

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Представитель КСИР заявил, что ночная атака была ответом на повторное нападение Израиля, и предупредил о новых масштабных операциях в будущем.

Военные эксперты уточнили, что Иран обладает 9 видами ракет, способных поразить цели на территории Израиля: Саджил (2000-2500 км); Хоррамшахр-4 (2000 км); Эмад (2000 км); Шахаб-3 (2000 км); Гадр (1950 км); Павех (1650 км); Хейбар-Шекан (1450 км); Хадж Касем (1400 км); Фаттах (1400 км).

Израильские СМИ отметили, что ракетные удары были скоординированы с прибытием серии беспилотников в Тель-Авив.

Под удар попали Тель-Авив, Бат-Ям, Хайфа, Крайот, Западная Галилея и аэропорт Бен-Гурион. В Бат-Яме зафиксированы прямые попадания в жилые дома, из-за этого начались пожары. Сейчас спасатели разбирают завалы.