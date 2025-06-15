В результате ударов ВС России уничтожен НПЗ в Кременчуге

Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины почти уничтожен в результате ударов ВС России, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Украине — Кременчугский НПЗ практически уничтожен в результате ночных ударов», — говорится в публикации.

В ночь на 15 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Telegram-канал RT опубликовал кадры Кременчуга после нескольких прилётов.