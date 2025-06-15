Удары по Израилю прекратятся, если он остановит агрессию против Ирана. Такое условие назвал глава МИД республики Аббас Аракчи, передает ТАСС.

По его мнению, атака Израиля направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана. Аракчи подчеркнул, что Тегеран сожалеет, что США поддержали это нападение.

Министр иностранных дел указал, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.

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До этого экс-советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предположил, что конфликт с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну.

Ранее стало известно, что США, несмотря на просьбы Израиля, отклонили запрос на присоединение к войне с Ираном. В последние двое суток Израиль обращался к американским властям с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы покончить с его ядерной программой.