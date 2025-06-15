Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подстрелили военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В Одессе вчера ТЦК пыталась бусифицировать военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция», — написал украинский парламентарий.

Пленный солдат ВСУ назвал издевательством над народом действия ТЦК

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК похитили и уже четверо суток удерживают настоятеля Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одесской области Александра Московчука.