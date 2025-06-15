Омбудсмен ДНР Морозова призвала не платить ВСУ за освобождение пленных

Уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова в беседе с РИА Новости призвала родственников российских военных, оказавшихся в украинском плену, не переводить деньги в надежде ускорить их освобождение. Она объяснила, что украинские военные часто требуют выкуп, связываясь с семьями пленных.

При этом, по ее словам, нередко речь идет о насильственном давлении на пленных, чтобы те связались с родными. Она подчеркнула, что передача денег не поможет вернуть военнослужащих домой, и призвала граждан сохранять терпение.

Омбудсмен также отметила, что некоторые жители республики идут на крайние меры — продают имущество, включая автомобили и квартиры, чтобы собрать нужную сумму. В случае таких попыток вымогательства, по её словам, следует немедленно обращаться в правоохранительные органы. В ноябре прошлого года депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в ВСУ.

В частности, вымогают деньги "за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть", поделилась она.