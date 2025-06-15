Армия России поразила пункты управления ударными БПЛА ВСУ

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации поразили пункты управления ударными беспилотниками и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в зоне проведения СВО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, снабжающему ВСУ в Донбассе.

Стало известно, что армия России освободила населённый пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике.