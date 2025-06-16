Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов

Российские силы противовоздушной (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, атаке со стороны украинской армии подверглась Орловская область — там ликвидировали 11 БПЛА. Помимо этого, один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.

— В период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Орловской области и 1 БПЛА - над территорией Воронежской области, — уточнили в ведомстве.

Также недавно стало известно, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».