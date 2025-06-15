КСИР раскрыл, какое оружие применял во время атаки на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана рассказал, что во время атаки на Израиль применил тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем». Об этом сообщило агентство Fars.

«КСИР применил в ходе нового ответного этапа израильскому режиму тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты "Хадж Касем"», - указали в материале.

Иран возобновил удары по территории Израиля. В городе Хайфа раздался шум атаки гиперзвуковых ракет, а позже прозвучали мощные взрывы. Известно, что для нанесения удара иранская армия применила как минимум одну гиперзвуковую ракету.

В начале сообщалось о 16 пострадавших в результате атаки. Однако израильские медики сообщили, что пострадали более 40 человек, также есть один погибший.

Президент России Владимир Путин поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. Российский лидер осудил атаку на Иран и выразил соболезнования руководству и народу Исламской республики.