Озвучена возможная продолжительность ирано-израильского конфликта

Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни.

"Операция Израиля против Ирана, как ожидается, займет "недели, а не дни" и проводится с молчаливого одобрения США... Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала продолжительность операции в несколько недель в частных переговорах", - сообщил телеканал CNN о ссылкой на неназванных израильского и американского чиновников.

Как сообщает РИА Новости, израильский чиновник заявил, что длительность конфликта зависит от того, как на него будет реагировать Иран.

"Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что число пострадавших ночью 15 июня при ударе Ирана в городах Реховот и Бат-Ям, пригороде израильского Тель-Авива, выросло до 53.