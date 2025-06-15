Жилому дому в израильском городе предрекли обрушение после атаки Ирана

Жилой дом в израильском Бат-Яме, поврежденный ударом иранской ракеты, находится под угрозой обрушения. Об этом сообщает Times of the Israel.

Ранее сообщалось, что 60-летняя женщина погибла во время иранской атаки по жилому району в Бат-Яме.

В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.