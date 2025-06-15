В центре Тегерана снова прогремели взрывы

Взрывы раздались пятый раз за ночь в иранской столице Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на данный момент атаки длятся, как правило, не более нескольких минут.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку властями страны ядерного оружия.