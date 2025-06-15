В центре Тегерана снова прогремели взрывы

Lenta.ru

Взрывы раздались пятый раз за ночь в иранской столице Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Тегерана снова прогремели взрывы
© РИА Новости

По информации агентства, на данный момент атаки длятся, как правило, не более нескольких минут.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку властями страны ядерного оружия.