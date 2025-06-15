Алаудинов: в Серебрянском лесничестве оборона ВСУ "рвется по швам"

Оборона подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве в ЛНР "рвется по швам". Об этом ТАСС заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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"Наши подразделения в Серебрянском лесничестве есть. Там есть один отряд спецназа "Ахмат", который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника", — рассказал он.

Российские войска постепенно продвигаются вперед, прорывая оборону Вооруженный сил Украины (ВСУ). Противник теряет технику и живую силу. Алаудинов также сообщал, что российские войска почти полностью взяли Часов Яр.

Под контролем ВСУ остается лишь один квартал города. 8 июня Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ.