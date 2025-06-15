Названы последствия нового ракетного обстрела Израиля

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате нового ракетного обстрела со стороны Ирана по центру Израиля. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan. Число пострадавших может увеличиться. Под обстрел со стороны Ирана попал Тель-Авив и его пригороды, было зафиксировано несколько падений ракет или обломков на жилые массивы.

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Полицейские и спасатели работают в районе падения иранских ракет. Известно, что в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, произошел сильный пожар после попадания Иранской ракеты. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции "Истинное обещание-3" и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.