Израиль нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире Министерства обороны Ирана в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. "После сегодняшнего нападения израильских ВВС на Тегеран объектом нападения стала штаб-квартира Министерства обороны и поддержки вооруженных сил", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что атака произошла в районе Нобаниад.

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В результате чего одно из офисных зданий штаб-квартиры получило незначительные повреждения. Tasnim также утверждает, что в результате атаки ЦАХАЛ пострадало здание Организации оборонных исследований и инноваций Министерства обороны. О пострадавших не сообщалось. В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию.

Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия. В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.