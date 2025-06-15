Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле. Об этом сообщает агентство Mehr. По информации журналистов, в Хайфе произошли мощные взрывы в результате ударов иранских гиперзвуковых и баллистических ракет. Незадолго до этого издание The Times of Israel сообщало, что после ракетного обстрела со стороны Ирана в Израиле пострадали по меньшей мере 14 человек.

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По данным экстренных служб, к востоку от Хайфы ракета противника попала в двухэтажный жилой дома в городе Тамра. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции "Истинное обещание-3" и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.