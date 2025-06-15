Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты при ударе по Израилю
Иран применил гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты средней дальности в ходе новой ракетной атаки по объектам в Израиле, сообщает информационное агентство Mehr.
"Сообщается, что Хайфу потрясли сильные взрывы, вызванные ударами гиперзвуковых и баллистических ракет Ирана", - передает агентство.
В ходе атаки были использованы баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nour News.
Напомним, что ранее Иран вновь атаковал объекты на территории Израиля. Сообщалось об интенсивном воздушном бое над Хайфой, в результате которого иранские ракеты все же достигли своих целей. Израиль также вновь атаковал Иран.