Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты при ударе по Израилю

Иран применил гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты средней дальности в ходе новой ракетной атаки по объектам в Израиле, сообщает информационное агентство Mehr.

"Сообщается, что Хайфу потрясли сильные взрывы, вызванные ударами гиперзвуковых и баллистических ракет Ирана", - передает агентство.

В ходе атаки были использованы баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nour News.

Напомним, что ранее Иран вновь атаковал объекты на территории Израиля. Сообщалось об интенсивном воздушном бое над Хайфой, в результате которого иранские ракеты все же достигли своих целей. Израиль также вновь атаковал Иран.