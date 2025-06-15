Три страны объявили о закрытии своего воздушного пространства

️Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства после того, как иранские ракеты поразили Хайфу. Об этом сообщает The Washington Post.

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. На объекте начался сильый пожар.

Ранее в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

13 июня президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, сказал он.