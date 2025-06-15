При обстреле Хайфы со стороны Ирана пострадали не менее 14 человек

После ракетного обстрела со стороны Ирана в Израиле пострадали по меньшей мере 14 человек, сообщает The Times of Israel. По данным экстренных служб, к востоку от Хайфы ракета противника попала в двухэтажный жилой дома в городе Тамра.

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При этом были ранены 13 человек, а одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. До этого Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против себя агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали БПЛА. Поражен был нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев". В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название "Истинное обещание - 3". В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.