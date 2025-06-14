Замглавы разведки ВКС КСИР погиб при израильских ударах

Заместитель главы разведки ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосроу Хасани погиб во время израильских ударов по иранской территории в пятницу. Об этом сообщило агентство NourNews.

По данным новостного портала, в момент гибели Хасани находился рядом с погибшим главнокомандующим ВКС КСИР Али Хаджизаде.

Во время атаки приоритетными целями израильской авиации стали позиционные районы ПВО и пусковые установки баллистических ракет в западной и северо-западной части Ирана.

В пресс-службе ЦАХАЛ также утверждают, что с начала боевых действий она ликвидировала более 20 иранских военачальников. Кроме них, погибли все участники переговоров по ядерной сделке.