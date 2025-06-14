Иранский БПЛА «развернул» британский эсминец у Персидского залива

Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «развернул» британский эсминец, который пытался войти в Персидский залив. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

После предупреждения развернуться или быть уничтоженным, которое получил командир боевого корабля Королевских ВМС Великобритании, эсминец лег на обратный курс.

Ранее сообщалось, что в Тегеране произошли взрывы, в городе слышны звуки воздушной тревоги. Также появилась информация об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана.