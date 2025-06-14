Стармер объяснил отправку истребителей на Ближний Восток

Великобритания намерена направить дополнительные силы, в том числе истребители, на Ближний Восток на фоне эскалации ситуации между Ираном и Израилем, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону», - сказал Стармер.

Он находится в тесном контакте с союзниками, включая его израильского коллегу Биньямина Нетаньяху, по вопросу обострения в Ближнем Востоке, добавил британский премьер. По словам Стармера, Израиль имеет право на оборону, однако он также призвал к деэскалации.

Напомним, обострение в регионе произошло в ночь на 13 июня, когда Тель-Авив начал операцию против Ирана. Жертвами израильского удара стали десятки иранских высокопоставленных военных командиров, в том числе командующий КСИР и глава Генштаба, а также ученые-ядерщики.

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В ответ Тегеран начал ответную атаку - в сторону Тель-Авива были направлены сотни ракет. В Израиле пообещали расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.