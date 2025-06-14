В Подмосковье приземлился самолет с новой группой российских бойцов, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщил корреспондент «Звезды». Далее наши ребята пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

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Военные с криками «Ура!» вышли из самолета.

«Спасибо нашему Министерству Обороны за то, что нас обменяли. Спасибо Верховному Главнокомандующему», - сказал один из военнослужащих.

Напомним, самолет с нашими бойцами прибыл из Белоруссии, где военные получили медицинскую и психологическую помощь. Об обмене сообщили сегодня в российском оборонном ведомстве. Договоренность об обмене была достигнута в Стамбуле 2 июня, в ответ Москва передала Киеву военнопленных ВСУ.