Хегсет: США перебросили на Ближний Восток защищавшие Украину комплексы ПВО

Соединенные Штаты вывели системы противовоздушной обороны (ПВО), задействованные ранее на территории Украины, для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке, признал в эфире телеканала Fox News министр обороны США Пит Хегсет .

По данным телеканала, конгрессмены попросили главу Пентагона подтвердить или опровергнуть слухи о том, что американская армия перебросила системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток.

«Да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру», — отметил Хегсет.

По его словам, в настоящее время в обороне в целом наблюдается «другой ландшафт».

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Министр уточнил, что различные «маленькие системы» (наземные дроны и БПЛА) могут нести серьезную угрозу, в связи с чем США «максимально готовы» к обороне своих баз и граждан.