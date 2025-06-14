Хегсет: США перебросили на Ближний Восток защищавшие Украину комплексы ПВО

Илья Родин

Соединенные Штаты вывели системы противовоздушной обороны (ПВО), задействованные ранее на территории Украины, для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке, признал в эфире телеканала Fox News министр обороны США Пит Хегсет .

Хегсет: США перебросили на Ближний Восток защищавшие Украину комплексы ПВО
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По данным телеканала, конгрессмены попросили главу Пентагона подтвердить или опровергнуть слухи о том, что американская армия перебросила системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток.

«Да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру», — отметил Хегсет.

По его словам, в настоящее время в обороне в целом наблюдается «другой ландшафт».

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Министр уточнил, что различные «маленькие системы» (наземные дроны и БПЛА) могут нести серьезную угрозу, в связи с чем США «максимально готовы» к обороне своих баз и граждан.