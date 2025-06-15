NI: США вывели системы ПВО с Украины из-за своих войск на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты решили вывести свои системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины из-за своего военного контингента на Ближнем Востоке. Об этом сообщило американское издание The National Interest (NI). "Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира - особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент", - говорится в материале. О решении вывести системы ПВО с Украины накануне сообщал министр обороны США Пит Хегсет. Шеф Пентагона пояснил, что в настоящее время в обороне наблюдается "другой ландшафт". По его словам, "маленькие системы" могут нести серьезную угрозу, в связи с чем США "максимально готовы" к обороне своих баз и граждан, отметил министр. 13 июня издание "Страна.ua" сообщило, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану. Журналисты уточнили, что речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада.