Кадыров показал видео удара по «бесполезно окапывающимся» бойцам ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу дронов и стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ на харьковском направлении. Новое видео появилось в его Telegram-канале.

Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки, по его словам, обнаружила военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), «бесполезно окапывающихся в надежде на свою перемогу», а также станцию спутниковой связи Starlink. На видео можно рассмотреть, что некоторые украинские бойцы спрятались в рассекреченное таким образом укрытие, другие — бежали и были уничтожены.

Также Кадыров рассказал об уничтожении коптерами спутниковой связи на этом участке.

Ранее политик назвал Чечню опорой России. Он указал на попытки подорвать суверенитет страны, которые закончились неудачей.