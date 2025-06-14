Иран взял в плен израильского летчика

Nour News: иранские военные взяли в плен израильского лётчика
Военнослужащие иранской армии взяли в плен лётчика израильских ВВС. Об этом пишет Nour News.
«Пилот израильского истребителя был взят в плен», — заявляют иранские журналисты.
При этом пресс-служба ЦАХАЛ отрицает заявления о сбитом израильском истребителе, передаёт РИА Новости.
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