Иран взял в плен израильского летчика

Военнослужащие иранской армии взяли в плен лётчика израильских ВВС. Об этом пишет Nour News.

«Пилот израильского истребителя был взят в плен», — заявляют иранские журналисты.

При этом пресс-служба ЦАХАЛ отрицает заявления о сбитом израильском истребителе, передаёт РИА Новости.

В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

Ранее трое военных Корпуса стражей Исламской революции погибли при ударе Израиля по городу Зенджан на северо-западе Ирана.