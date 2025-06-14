Тегеран выяснил причину атак Израиля на ядерные объекты Ирана

Израильские удары по ядерным объектам Ирана, включая центр в Натанзе, были спровоцированы резолюцией Совета управляющих МАГАТЭ, поддержанной США и тремя европейскими странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

«Нападение на мирные ядерные объекты является абсолютно незаконным и запрещенным в соответствии с международным правом», — цитирует министра telegram-канал МИД Ирана.

Амир-Абдоллахиан раскритиковал резолюцию МАГАТЭ, одобренную США и некоторыми европейскими странами, и предоставившую Израилю основание для операции «Восходящий лев», начатой 13 июня.

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Иран утверждает, что атаки, в результате которых были уничтожены объекты в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе, а также ликвидированы ученые-ядерщики, нарушают международное право. Тегеран призвал мировое сообщество осудить Израиль и предпринять меры.

В ночь на 13 июня вооруженные силы Израиля приступили к проведению операции под названием «Ам Калави». В ходе данной операции был нанесен удар по одному из ключевых объектов иранской ядерной инфраструктуры — заводу по обогащению урана, расположенному в городе Натанз. В ответ на эти действия вечером того же дня Иран осуществил массовый запуск свыше 150 баллистических ракет по территории Израиля. Данный ракетный обстрел стал ответом на израильскую военную операцию.