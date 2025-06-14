Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными

Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках договоренностей, которые были достигнуты переговорными командами в Турции. Об этом пишет телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Делегации двух стран договорились о масштабном обмене тяжелоранеными и военнослужащими возрастом до 25 лет по формуле «всех на всех».

«Начались бессрочные санитарные обмены. Стороны передают друг другу раненых», — уточнил источник.

Ранее в Минобороны сообщили, что 14 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что украинской стороне взамен передана группа военнопленных ВСУ.