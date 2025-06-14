Израильский F-35 сбит иранской версией ЗРК "Бук"

Телевидение Ирана сообщило об уничтожении над территорией страны израильского истребителя пятого поколения F-35 Adir.

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По предварительным данным, самолет сбили у города Буин-Захра на севере страны.

Новость сопровождают кадры выезда зенитного комплекса из укрытия, марша на позицию и пуска ракеты. Судя по видео, сбила самолет система ПВО Raad - иранская версия российского ЗРК "Бук-М2МЭ".

Происхождение узнается по характерному боевому модулю с большой антенной радара и ракетами без пусковых контейнеров. Только иранцы переставили "Бук" на колесное шасси.

Названо количество иранских ракет, предназначенных для ударов по Израилю

Можно предположить, что работы по созданию иранских систем ПВО, конструктивно и по характеристикам близких к "Букам", поддерживает Россия: технической документацией и комплектующими, пишет "Военное обозрение".

Войска ПВО Ирана обладают обширной линейкой советских и российских зенитных комплексов: от С-200 и "Квадратов" до "Буков" и "Торов" - как оригинальных, так и модернизированных своими силами под новыми именами.