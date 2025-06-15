Глава Минобороны Израиля описал удары по Ирану двумя словами

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац описал удары страны по Ирану, которые произошли в ночь на 15 июня, двумя словами. Он написал об этом в своем аккаунте в соцсети X.

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«Тегеран горит», — прокомментировал ситуацию израильский министр обороны.

Днем ранее Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана Тегеран при одном условии — если верховный лидер этой страны Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля. Он подчеркнул, что вторая сторона конфликта заплатит высокую цену за вред, причиненный гражданам Израиля.