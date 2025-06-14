Российские штурмовые группы прорвали оборону неонацистов на юге Красноармейска, это один из ключевых оплотов противника в ДНР. Киевские боевики вынуждены бросать позиции и технику, а командование спешно вывозит военную документацию из города.

Также наши бойцы стремительно расширяют буферную зону в Днепропетровской области. Прорвав границу ДНР российские войска освободили три населённых пункта.

Этот рывок вглубь тылов ВСУ, аукнулся бандеровцам по всему донецкому фронту. Буквально через сутки отвалился южный фланг Часова Яра. Появились первые кадры из кварталов Красноармейска. На улицах – ни техники, ни боевиков. Из укреплений - только разбитые высотки, где находились огневые точки и наблюдательные пункты.

Сегодня наши штурмовики после мощной артподготовки начали освобождать посёлки Малые Щербаки и Отрадное. На северном фронте российские танки пробивают оборону ВСУ в Юнаковке. Главная задача - подавить все огневые точки противника, которые мешают атакам пехотинцев.