Глава парламента ФРГ призвала ввести срочную службу в бундесвере

В Германии необходимо ввести всеобщую воинскую повинность, чтобы увеличить численность армии и заработать авторитет у партнеров по НАТО. Об этом в интервью RND заявила председатель бундестага Юлия Клёкнер.

Клёкнер сказала, что члены НАТО должны рассчитывать на ФРГ и воспринимать ее как надежного партнера. Для этого необходима военная реформа.

«Нам необходимо увеличить количество вооруженных сил. Я выступаю за всеобщую воинскую повинность», — сказала Клёкнер.

Она считает, что тему всеобщего призыва надо затронуть в договоре новой правящей коалиции.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по новым нормам НАТО стране нужны дополнительные 60 тысяч солдат. Однако многие политики считают, что добровольно привлечь столько желающих не получится. При этом канцлер Мерц в апреле заверил, что срочную службу в Германии вводить не будут.