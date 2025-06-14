МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана 13 июня несколько раз подвергались атакам

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 13 июня было зафиксировано несколько атак на ядерные объекты Ирана в городе Исфахан.

"На данный момент не сообщается о повышении уровня радиации за пределами объекта. МАГАТЭ остается в тесном контакте с Ираном", - говорится в сообщении агентства в X.

13 июня Армия обороны Израиля заявила об атаке с воздуха на ядерный объект в иранском Исфахане. Были уничтожены мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, объекты инфраструктуры.