Названо количество иранских ракет, предназначенных для ударов по Израилю
Иран хранит в хорошо защищенных подземных арсеналах более 2000 ракет. Это позволит ему атаковать Израиль в течение долгого времени. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает News.ru.
Аналитик отметил, что Тегеран всегда считал ракетную программу приоритетной, и заметно продвинулся в количестве и качестве вооружений.
«У Ирана может быть свыше 2000 различных ракет в арсеналах», — сказал Дандыкин.
Вооруженные силы Ирана сообщили о первых жертвах в руководстве генштаба
По его словам ракеты последней разработки несут до 1,5 тонны взрывчатки. Они спрятаны в больших подземных хранилищах, что позволит Тегерану и далее успешно атаковать Израиль.
Ранее военный эксперт перечислил пять типов баллистических ракет, используемых Ираном при ударах по Израилю.