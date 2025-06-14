Названо количество иранских ракет, предназначенных для ударов по Израилю

Иран хранит в хорошо защищенных подземных арсеналах более 2000 ракет. Это позволит ему атаковать Израиль в течение долгого времени. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает News.ru.

Аналитик отметил, что Тегеран всегда считал ракетную программу приоритетной, и заметно продвинулся в количестве и качестве вооружений.

«У Ирана может быть свыше 2000 различных ракет в арсеналах», — сказал Дандыкин.

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По его словам ракеты последней разработки несут до 1,5 тонны взрывчатки. Они спрятаны в больших подземных хранилищах, что позволит Тегерану и далее успешно атаковать Израиль.

Ранее военный эксперт перечислил пять типов баллистических ракет, используемых Ираном при ударах по Израилю.