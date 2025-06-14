Вооруженные силы Ирана сообщили о первых жертвах в руководстве генштаба

Первыми жертвами удара Израиля стали двое заместителей начальника генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военного командования страны.

В сообщении иранских военных указано, что «в результате агрессии со стороны сионистского режима» погибли замглавы генштаба по вопросам разведки Голамреза Мехраби и его коллега Мехди Рабани.

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В ночь на 14 июня стало известно, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Очевидцы наблюдали черный дым, поднимающийся от столичной авиагавани.

Ранее выяснилось, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В направлении израильской стороны было выпущено более 300 дальнобойных ракет.