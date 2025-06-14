При ударах Израиля погибли два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана

Заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и замначальника Генштаба по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани погибли в результате ударов Израиля.

Об этом говорится в сообщении иранского военного ведомства.

"После жестокой агрессии террористического, фальшивого и преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани, должностные лица Генерального штаба Вооруженных сил и ветераны ирано-иракской войны, присоединились к своим погибшим товарищам", - приводит заявление Генштаба иранская гостелерадиокомпания.

Ранее иранские власти сообщили, что в результате атаки Израиля погибли начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом ВС "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенант Хосейн Салами и командующий ВКС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты.

Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.