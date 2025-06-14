Американская газета The New York Times предупредила в своем материале, что начало боев в Днепропетровской области резко ухудшает позиции Украины на любых переговорах.

© кадр архивного видео Минобороны России

"Это может осложнить положение Украины в любых переговорах...", - подчеркивается в статье.

Автор объясняет, что многие украинцы были уверены, что Днепропетровская область останется нетронутой наземными боями, однако российские войска сейчас переносят боевые действия сюда.

ТАСС: ВСУ пытаются использовать диверсионные группы на Сумском направлении

Эксперты также считают, что контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком даст ВС РФ преимущества в дальнейшем продвижении с целью освобождения всей территории ДНР.