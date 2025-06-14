Израиль атаковал иранский город Хамадан

Израиль атаковал город Хамадан - административный центр провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Nournews. Данных о последствиях атаки не приводится. На территории провинции находится иранская военная база Ножех, которая уже подвергалась израильским ударам 13 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

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Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции "Истинное обещание-3" и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву.