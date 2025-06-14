Воздушная мощь и ядерные бункеры: названы условия долгой войны Израиля против Ирана

Нападение Израиля на Иран демонстрирует безжалостное сочетание применения военно-воздушных сил и разведывательных данных, а также значительное неравенство между двумя странами в конфликте, который, вероятно, будет длительным, если целью является уничтожение ядерного потенциала Тегерана.

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов, начавшихся примерно в 3 часа ночи в пятницу, нацеленных сначала на иранское военное руководство и разведку в Тегеране, а затем на батареи противовоздушной обороны, места запуска ракет и, прежде всего, на важнейший объект в Натанзе, где уран может быть обогащен до оружейного уровня, пишет The Guardian.

Первоначальной целью, по–видимому, было уничтожение системы военного командования Ирана, в результате чего были убиты генерал-майор Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, и генерал Хоссейн Салами, глава Корпуса стражей исламской революции, убитый вместе с другими высокопоставленными членами группировки.

Бурку Озселик, научный сотрудник института Rusi, считает, что сам масштаб атаки “может изменить стратегический ландшафт Ближнего Востока”, поскольку она нацелена на его военное руководство и ядерную инфраструктуру.

“Глубина и точность ударов, направленных в самое сердце Тегерана и уничтожающих ключевые фигуры, такие как Салами, подчеркивают степень проникновения израильской разведки и ухудшенное состояние систем противовоздушной обороны Ирана. Для Тегерана это не только тактический проигрыш, но и глубокое стратегическое унижение”, - добавила она.

Непосредственный вопрос заключается в том, какой ущерб был нанесен в Натанзе, где Иран провел большую часть своего ядерного обогащения на объекте, который, как считается, находится на глубине 8 метров под землей и в значительной степени защищен железобетоном и твердыми породами. На видеозаписях видны черные столбы, поднимающиеся из этого района, но оценить ущерб невозможно.

Иран заявил, что был нанесен удар по объекту в Натанзе, но жертв нет, сообщает полуофициальное информационное агентство Mehr, в то время как Международное агентство по атомной энергии заявило, что оно все еще оценивает ущерб. Между тем, военный представитель Израиля Эффи Дефрин отмечает, что в результате бомбардировки пострадали подземные районы и связанная с ними важнейшая инфраструктура: “Мы нанесли значительный ущерб этому объекту”.

В то же время израильская служба внешней безопасности "Моссад" заявила, что она провела серию диверсионных атак с использованием зернистой тепловизионной видеозаписи и ударов с заранее установленных беспилотных летательных аппаратов – в стиле недавнего теракта Украины против российских авиабаз – нацеленных на иранские системы противовоздушной обороны, в том числе на авиабазу Эсфеджабад.

Некоторые заявления Моссада, вероятно, носят пропагандистский характер, но военная реальность такова, что до сих пор не было никаких признаков эффективной иранской противовоздушной обороны или каких-либо сообщений о потерях израильских ВВС. Израиль, по-видимому, обладает почти полным превосходством в воздухе, что позволяет ему продолжать бомбардировки в пятницу, нанеся новые удары по Тебризу, отмечает The Guardian.

Первоначальным ответом Ирана, по словам Израиля, был запуск более 100 беспилотных летательных аппаратов по нападавшим, все из которых были сбиты к середине утра. Беспилотники передвигаются медленно, им требуется до семи часов, чтобы преодолеть расстояние в 700 миль или около того между странами, и потребуется гораздо большая волна, прежде чем хотя бы горстка из них упадет на землю.

Однако у Тегерана есть и другие военные возможности, признает The Guardian. Наиболее опасными являются запасы из 3000 высокоскоростных баллистических ракет, около 180 из которых Тегеран использовал во время своего последнего нападения на Израиль в октябре 2024 года. Около двух десятков ударов были нанесены по авиабазам Неватим и Тель-Ноф (где, как предполагается, хранится ядерное оружие) в Израиле и по объектам вблизи штаб-квартиры "Моссада", но нанесенный ущерб, по-видимому, был относительно скромным.

Согласно первоначальным сообщениям, Керманшах на западе Ирана, где в каньонах расположены места запуска баллистических ракет, был одним из первых объектов, подвергшихся нападению. Однако, как известно, успешно уничтожить или вывести из строя подземные объекты крайне сложно, и истинный эффект будет достигнут только в том случае, если Иран нанесет ракетный контрудар, используя все, что осталось в распоряжении его вооруженных сил.

Альтернативными возможностями могут быть кибератаки или теракты, хотя на политическом уровне ни то, ни другое не может восприниматься как равноценный ответный удар, даже если они достижимы, – в то время как удары по американским целям были бы очень рискованными для Тегерана, поскольку существует вероятность того, что США со всей своей огневой мощью присоединятся к войне, констатирует The Guardian.

Но вариант, который не рассматривается, заключается в том, чтобы полагаться на традиционных региональных посредников. В пятницу ливанская “Хезболла”, руководство которой было ликвидировано во время двухмесячной войны с Израилем прошлой осенью, заявила, что "не будет самостоятельно нападать на Израиль" в поддержку Ирана. Йеменские хуситы, подвергшиеся нападению Израиля во вторник, находятся на расстоянии более 1000 миль и могут лишь время от времени наносить удары баллистическими ракетами.

Сложность для Израиля заключается в том, что у Ирана было много времени на подготовку, а его ядерные объекты хорошо защищены. До полудня пятницы Израиль не предпринимал попыток атаковать второй объект по обогащению урана в Фордо, расположенный на глубине 80-90 метров под землей, что превышает возможности его самых мощных из известных ракет - 1,8-тонных Rocks и 1,6-тонных Air Lora.

Успешная атака на Натанз, согласно анализу, проведенному Rusi, “вероятно, потребует нескольких ударов в одну и ту же воронку, чтобы ”зарыться“ в объект и доставить оружие для успешного взрыва внутри него", в то время как уничтожение Фордо считается возможным только с помощью американской ракеты GBU 57/B, которая, поскольку весит почти 14 тонн и имеет длину 6 метров, может быть запущена только с американских бомбардировщиков B-2.

Такие укрепленные цели в сочетании с господством Израиля в воздухе и необычайной уверенностью в себе указывают на продолжительную военную кампанию против Ирана, которая, по некоторым данным, продлится две недели, а также на напряженный и неопределенный международный период, который, в отсутствие капитуляции Ирана, может не иметь очевидной конечной точки.