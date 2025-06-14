Пророчество Жириновского об Иране становится реальностью: что произойдет дальше

Давний прогноз лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущем конфликте между Израилем и Ираном начал воплощаться в жизнь. В ночь на 13 июня Израиль атаковал цели в Иране, что, по мнению политика, должно было стать началом глобальной катастрофы, напомнило «ЛДПР ТВ».

Как и предсказывал Владимир Жириновский, ситуация на Ближнем Востоке накаляется. В ночь на 13 июня Израиль провел операцию «Восходящий лев» (Rising Lion) на территории Ирана, нанеся массированный удар по иранским целям.

По данным СМИ, среди погибших – высокопоставленные иранские военные, включая одного из командующих КСИР генерала Хосейна Салами и начальника Генштаба ВС Ирана генерала Мохаммада Багери. Задолго до эскалации, еще шесть лет назад, Владимир Жириновский в своих выступлениях неоднократно подчеркивал неизбежность конфликта между Израилем и Ираном. Он считал, что после устранения Ирака, Иран остался для США и Израиля главной угрозой в регионе.

По мнению политика, Иран, с его молодым и многочисленным населением, представлял собой мощный ресурс для масштабного противостояния. В опубликованном «ЛДПР ТВ» видео, Жириновский предостерегал, что события на Ближнем Востоке могут приобрести масштабы, сопоставимые с Третьей мировой войной, эпицентром которой станет именно Иран.

Он подчеркивал, что это не локальный конфликт, а противостояние, которое может привести к самым страшным событиям XXI века. Жириновский обращал внимание на наличие у Ирана ракет-носителей с дальностью до 2000 километров, способных достичь Израиля. Он утверждал, что Тель-Авив опасается возможности иранского ядерного удара и готов предпринять превентивные меры, чтобы не допустить развития иранской ядерной программы. По мнению политика, убедить Иран отказаться от ядерных технологий невозможно, передает aif.ru.

Согласно сценарию Жириновского, Израиль должен был нанести первый удар по иранским ядерным объектам, после чего Иран ответит, вызвав разрушения на израильской территории. Затем в конфликт должны были вступить США, задействовав НАТО и начав удары по Ирану. Наиболее пугающим в прогнозе Жириновского было предположение о возможном применении США локального, но разрушительного ядерного оружия для полной зачистки территории Ирана. Он считал, что это будет не демонстрация силы, а полное уничтожение страны.

После израильского удара Иран заявил о намерении нанести адекватный ответный удар и созвал экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации. Ранее геополитический аналитик Брайан Берлетик заявил, что после ударов Израиля по Ирану все должны понять, что вести переговоры с США бессмысленно.