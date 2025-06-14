ЦАХАЛ: Иран выпустил по Израилю четыре залпа ракет за час

Израиль с вечера 13 июня подвергся четырём волнам атак со стороны Ирана.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — отметили в израильской армии.

Ранее командующий округом Тель-Авива заявил, что материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю огромен.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Ахмад Вахиди между тем подчеркнул, что ответная операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько потребуется.