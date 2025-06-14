Армия Израиля признала значительный ущерб от удара иранских ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала масштабный ущерб, нанесенный в ходе ответных ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщил командующий городским округом полковник М., его заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Имя офицера не раскрывается. Он выступил на фоне разрушенного здания, стоя спиной к камере.