Командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильхом Петер заявил, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, в ходе боев были обнаружены документы. подтверждающие иностранное гражданство наемников ВСУ.

"Это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет", - поделился Петер.

До этого бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте. Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии.

На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.