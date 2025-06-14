Офицер Петер: при освобождении Петровского ликвидировали иностранных наемников

Газета.Ru

Командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильхом Петер заявил, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники. Его слова передает РИА Новости.

При освобождении Петровского ВС РФ ликвидировали иностранных наемников
© РИА Новости

По его словам, в ходе боев были обнаружены документы. подтверждающие иностранное гражданство наемников ВСУ.

"Это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет", - поделился Петер.

До этого бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте. Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии.

На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.