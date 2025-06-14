Супруга известного российского дрессировщика Аскольда Запашного Эллен рассказала об устройстве комнат-бомбоубежищ в квартирах израильтян. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале брата артиста.

На кадрах от первого лица женщина заходит в комнату, которая на первый взгляд выглядит совсем обычно - внутри стоят диван, стол с лампой, шкаф, на стенах поклеены обои.

Однако, по словам Эллен, стены на самом деле сделаны из металла толщиной порядка 10 сантиметров, дверь также металлическая и запирается на засовы, а единственное окно закрыто стальным ставнем.

"Это обычная жилая комната, где люди могут жить. Мы здесь сегодня будем спать, потому что всю ночь бегать тоже не вариант", - пояснила жена артиста, которая находится сейчас в Израиле.

В посте отмечается, что такая комната-бомбоубежище есть в каждой квартире в домах, построенных в Израиле после 1996 года.

В настоящее время разгорелся конфликт между Израилем и Ираном после ударов Тель-Авива по ядерным объектам исламской республики. В ответ Тегеран устроил ракетную атаку на израильские города и военные объекты.