Иран запустил ракеты в сторону Израиля, в нескольких районах страны звучат сирены, сообщили в израильской армии.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в публикации. Гражданскому населению необходимо укрыться в бомбоубежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления, передает The Times of Israel.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.