Иран выпустил новую волну ракет по Израилю, работает ПВО

Иран выпустил еще одну волну ракет по территории Израиля. В Иерусалиме и Тель-Авиве объявлена воздушная тревога.

© Минобороны РФ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военно-воздушные силы страны предпринимают действия по перехвату ракет и нанесению ударов по источникам угрозы, сообщает агентство SNN.

Иранская армия нанесла удары более чем по 150 объектам на территории Израиля 13 июня. Операция «Искреннее обещание-3» была нацелена на военные центры, авиабазы и военно-промышленные объекты, использовавшиеся для производства ракет и техники.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части Тегерана. В Сети опубликовали кадры с густым дымом, поднимающимся в районе взрыва. Сообщается о сильном пожаре на месте происшествия. Информации об ущербе, нанесенном аэропорту, пока не поступало.

Помимо этого, Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму.