В Иране рассказали подробности атаки по Израилю

Иран в ходе ответной атаки по Израилю применил новейшую ракету. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди, передает портал «Вести».

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По его словам, изделие «Хайбар» является собственной разработкой Ирана. Баллистическая ракета способна преодолевать до двух тысяч километров, неся полторы тонны взрывчатки. При этом она может запускаться с различных видов платформ, включая подводные лодки.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров предположил, что Иран мог атаковать объекты на территории Израиля минимум пятью типами баллистических ракет. Он указал, что на вооружении Исламской республики стоит широкий спектр ракет средней дальности, способных преодолеть расстояние свыше тысячи километров — «Шахаб-3» и «Гадр-110», «Эмад», «Седжиль» и гиперзвуковые «Фаттех» («Фатех»).